Lockheed Martin відкрила в Польщі другий за величиною виробничий центр у світі

Lockheed Martin, виробник HIMARS і Javelin, відкрила в Польщі свій другий за величиною виробничий центр у світі, заявив віцепрезидент американського військово-промислового концерну в Європі Джонатан Гойл.

"Належний нам завод у Мельці (місто в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі - ІФ-У) є другим за величиною виробничим центром Lockheed Martin у світі. Єдиним більшим заводом залишається наше виробництво в Грінвіллі у США", - розповів заступник голови концерну агентству PAP.

Він зазначив, що загалом диверсифікація вже дала змогу Lockheed Martin "подвоїти виробництво HIMARS і Javelin" (реактивна система залпового вогню (РСЗВ) і переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК)).

За словами Гойла, російська агресія в Україні продемонструвала необхідність "інвестицій в озброєння, яке не було пріоритетом для альянсу в останні 20 років".

Він зазначив, що Lockheed Martin хоче розвивати свою діяльність у Польщі. "Хоча я не можу розкривати, чого стосуються обговорення, ми ведемо переговори з польським міноборони. Ми хочемо розвивати співпрацю з Польщею на багатьох рівнях", - резюмував заступник голови американського військово-промислового концерну.