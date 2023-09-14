Події

07:46 14.09.2023

Маляр спростувала "фейки" про нібито її ж коментарі щодо закупівель кровоспинних медвиробів

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Маляр спростувала "фейки" про нібито її ж коментарі щодо закупівель кровоспинних медвиробів

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію про нібито її коментарі щодо закупівель кровоспинних медичних виробів.

"Було запущено одночасно два суперечливих фейки: нібито я підтвердила співпрацю з певним виробником і начебто спростувала", - написала вона в телеграм-каналі вранці в четвер.

За її словами, у середу телеграм-канали та один телеканал поширювали фейк, нібито вона коментувала закупівлі кровоспинного засобу.

Маляр наголосила, що "жодних моїх коментарів чи заяв з приводу закупівлі кровоспинних медичних виробів - не було".

 

 

 

Теги: #спростування #закупівлі #маляр

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