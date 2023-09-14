14 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 568 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 568 RUSSIAN AGRESSION

14 вересня в Україні святкують День танкових військ, у США - День гімну, у Румунії - День інженера, у Болгарії починає роботу Пловдивський ярмарок.

Ще цього дня відбувається вручення Шнобелівської премії

Православна церква - Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Івана Златоуста.

День танкових військ

День танкових військ із 2023року відзначатиметься 14 вересня. Раніше його святкували щорічно у другу неділю вересня як День танкістів.

Президент України своїм Указом від 9 вересня 2023 року № 574/2023 "Про День танкових військ" встановив в Україні День танкових військ, який відзначають щорічно 14 вересня (попередній Указ "Про День танкістів" втратив чинність).

Шнобелівська премія

Шнобелівська премія - пародія на престижну міжнародну нагороду, яку присуджують видатним ученим.

Шнобелівська премія - її називають ще ігнобелівською (англ. ignoble "ганебний") та антинобелівською - заснована 1991 року. Її ідейним натхненником став гумористичний журнал "Аннали неймовірних досліджень".

Щороку володарями цієї премії стають десять осіб - за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім замислитися. Тобто премією нагороджують за незвичні та дотепні дослідження, щоб привернути увагу і підстьобнути інтерес людей до науки, медицини і технологій. Щоправда, початкове формулювання звучало дещо інакше: "за досягнення, які неможливо відтворити - або немає сенсу це робити". За винятком трьох премій, присуджених у перший рік, Шнобелівська премія вручається за реальні праці. Кандидатів на здобуття премії може висувати будь-хто охочий, допускається і самовисування.

Ще цього дня:

1918 - У Болгарському царстві почалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;

1939 - У США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший вертоліт VS-300;

1991 - У Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;

1995 - У Брюсселі відбулася офіційна церемонія ухвалення Індивідуальної програми співробітництва між Україною та НАТО;

2000 - Корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

Церковне свято

Воздвиження Чесного Хреста Господнього - велике Дванадесяте свято, яке відзначають християни в пам'ять про знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Належить до 12 найбільших християнських свят.

Початок святу Воздвиження дала посвята храму Воскресіння Господнього, який побудував св. Костянтин Великий на Голгофі в Єрусалимі. Посвята храму відбулася за єрусалимського єпископа Макарія 13 вересня 335 року. Наступного дня - 14 вересня - відбулося урочисте спорудження знайденого Хреста Господнього.

Друга важлива подія, яка зробила спільним свято Воздвиження на Сході й на Заході - це повернення св. Господнього Хреста з перської неволі. Перський цар Хозрой 614 року взяв Єрусалим і забрав Господній Хрест у свою столицю в Ктесифоні. У 628 році імператор Іраклій (610-641 роки) після своєї перемоги над персами знайшов св. Хрест і приніс його до Єрусалима, де 14 вересня відбулося друге урочисте піднесення-поношення св. Хреста. Відтоді свято носить назву: "Всемірне (тобто всесвітнє) Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста".

Оскільки свято Воздвиження нагадувало Христове розп'яття і смерть і прирівнювалося до Великої П'ятниці, то від найдавніших часів стало традицією св. Церкви цього дня дотримуватися суворого посту.

Іменини: Віктор, Корній, Денис, Семен, Тетяна.