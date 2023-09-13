Повітряні сили попереджають про запуск шести груп "шахедів" із РФ і Криму

Повітряні сили зафіксували запуск шести груп "шахедів" із РФ і Криму.

"Увага! Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "шахедів" із Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) і Чауда (Крим)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють Повітряні сили, безпілотники рухаються курсом у бік Одеської області (напрямок може змінюватися). Орієнтовний час підльоту - близько 23.30 - 00.00.

"При оголошенні повітряної тривоги - прямуйте в укриття", - наголосили у відомстві.