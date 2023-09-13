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18:42 13.09.2023

Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про незаконне привласнення міжнародного аеропорту "Одеса" - САП

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Суд призначив заставу ще одному фігуранту справи про незаконне привласнення міжнародного аеропорту "Одеса" - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні в середу, 13 вересня, обрав запобіжний захід ще одному бізнесменові - підозрюваному у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом стратегічного об'єкта - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" і 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі.

Крім того, на зазначеного підозрюваного покладено процесуальні обов'язки: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду, не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора, суду, повідомляти детективів, прокурору або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України та в'їзд до України, а також носити електронний засіб контролю.

Як повідомлялося, у серпні Національне антикорупційне бюро України та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю 118 млн грн і доходом від його діяльності в розмірі понад 2,5 млрд грн протягом 2012-2022 рр.

Згідно з даними слідства, у 2011 році два відомі одеські бізнесмени організували схему заволодіння майном аеропорту "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Це ТОВ мало отримати у власність і надалі приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 млн грн. Отримання згоди депутатів міськради на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати в розвиток аеропорту. Крім того, чиновник вчинив службове підроблення, яке надавало підконтрольному ТОВ право створювати спільне з Одеською міськрадою товариство в обхід конкурсу.

У рамках справи про підозру повідомлено двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), колишньому меру Одеси - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення), колишньому в. о. заступника міського голови Одеси - ч. 5 ст. 191 КК України, директору ТОВ - ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Посаду мера Одеси в період 2011-2014 рр. обіймав Олексій Костусєв.

 

Теги: #суд #одеса #аеропорт

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