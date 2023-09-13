СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

Служба безпеки України та інші представники Сил оборони проводять рейди радіаційної безпеки через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби, інформують у СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки разом з іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Такі заходи зумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку кремля щодо використання "брудної" бомби", - йдеться в повідомленні української спецслужби в середу.

У повідомленні наголошується: "У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено".

За інформацією спецслужби, тільки за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів.

"Особливу увагу СБУ зосередила на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо", - уточнюється в повідомленні.

Під час таких рейдів силовики відпрацьовують загальні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку РФ.

Служба безпеки проводила рейди спільно з підрозділами радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.