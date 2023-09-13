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12:00 13.09.2023

Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

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Президентка Єврокомісії в доповіді "Стан Союзу": Ми запропонуємо продовжити тимчасовий захист українців у ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про намір запропонувати продовжити захист для українців, які рятуються в Європейському Союзі від війни, яку проти України веде Росія,

Про це вона сказала в середу в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті з доповіддю "Стан Союзу". Запевнивши, що ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, президентка Єврокомісії констатувала, що від початку цієї війни 4 мільйони українців знайшли прихисток у ЄС. "Я хочу їм сказати, що вони наразі так само бажані, як і були в ті доленосні перші тижні (початку вторгнення РФ). Ми забезпечили їм доступ до житла, охорони здоров'я, ринку праці та багато чого іншого. Це була відповідь Європи на поклик історії. Тому я з гордістю повідомляю, що комісія запропонує продовжити наш тимчасовий захист на українців у Європейському Союзі", - сказала фон дер Ляєн. "Тимчасовий захист передбачений спеціальним механізмом ЄС, який було уперше задіяно для надання прихистку українцям (ІФ-У).

Водночас вона не уточнила, на який саме період Європейська комісія запропонує продовжити дію цього механізму.

Президентка ЄК також нагадала, що в межах підтримки України тільки цьогоріч ЄС надав 12 млрд євро на виплату заробітної плати та пенсій, щоб "допомогти підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб". "За допомогою нашої пропозиції ми нарощуємо виробництво боєприпасів, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби України, але ми також дивимося вперед. Саме тому ми запропонували додатково виділити 50 мільярдів євро на понад чотири роки на інвестиції та реформи. Це допоможе побудувати майбутнє України, відновити сучасну і процвітаючу країну, і це майбутнє ясне, щоб побачити це. Цей дім (Європейський парламент - ІФ-У) заявив про це вголос: майбутнє України - у нашому Союзі, майбутнє західних Балкан - у нашому Союзі, майбутнє Молдови - у нашому Союзі", - заявила фон дер Ляєн і ці слова зустріли оплесками.

У розділі промови, присвяченій Україні, президентка Єврокомісії представила депутатам присутнього в сесійній залі Європарламенту письменника з Колумбії Гектора Аббата, який був разом із Вікторією Амеліною, коли її вбила російська балістична ракета під час вечері з іншими колегами-письменниками. "Вона стала жертвою російського воєнного злочину, одного з незліченних нападів на невинних мирних жителів", - розповіла вона.

Під тривалі оплески Абат піднявся і продемонстрував портрет Амеліної.

Теги: #єс #біженці #урсула_ляєн

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