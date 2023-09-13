За минулу добу ворог здійснив 101 обстріл по 29 населених пунктах Запорізької області, є поранений

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя і території між Сонячним і Володимирівським, здійснили сім обстрілів із РСЗВ по Новоандріївці, Малих Щербаках і Павлівці, Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку, Ольгівське, Степове й Малі Щербаки, 6 ворожих авіаснарядів прийшлися по Оріхову, повідомляє у телеграмі Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації в середу вранці.

"Зафіксовано 75 артилерійських ударів по території Залізничного, Роботиного, Красного, Малинівки, Білогір'я, Полтавки, Степового, Кам'янського, Степногірського, Приморського, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл. Унаслідок артобстрілу по Оріхову поранення отримав 49-річний місцевий житель - йому оперативно надали медичну допомогу. Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури", - написав він.