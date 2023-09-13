Події

08:30 13.09.2023

Під час атак на Одеську та Сумську області знищено 32 БПЛА

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Під час атак на Одеську та Сумську області знищено 32 БПЛА

У ніч на 13 вересня російські окупанти атакували Одещину і Сумщину кількома групами ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ, зафіксовано пуски 44 "шахедів", основний напрямок удару - південні райони Одещини, портове господарство регіону, повідомляють у телеграмі Повітряні сили збройних сил України.

"До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131", ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #україна #обстріли #пс_зсу

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