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18:38 12.09.2023

У РФ зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації, може йтися про кінець вересня - Юсов

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У РФ зіткнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації, може йтися про кінець вересня - Юсов

Російські загарбники зіткнулися з необхідністю проведення можливої нової хвилі мобілізації, може йтися про кінець вересня поточного року, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Декілька разів уже переносили нову хвилю офіційної мобілізації на РФ. Пам'ятаємо, що була проведена так звана часткова мобілізація, після цього мобілізаційні заходи в країні-агресорі не зупинялися. Щомісяця декілька десятків тисяч людей у той чи інший спосіб рекрутувалися до рашистської армії. Наразі справді загарбники та керівництво режиму зіштовхнулися з необхідністю можливої нової хвилі мобілізації. Може справді йтися про кінець вересня, власне, осіннє рішення", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, це не означає, "що завтра нова орда з'явиться на фронті", бо це тривалий процес. Однак мобілізаційний ресурс у ворога є, і це рішення розглядається, додали в розвідці.

Теги: #війна #юсов #гур_міноборони

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