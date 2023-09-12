У Дніпрі в рамках розслідування смертельного інциденту за участю поліцейських фігурантці справи повідомлено про підозру в опорі поліції

Слідчі Головного управління Нацполіції Дніпропетровської області повідомили про підозру фігурантці справи про конфлікт за участю патрульних поліцейських, який призвів до загибелі людини.

Як повідомляє пресслужба поліції, 23-річну жінку підозрюють за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу та ін.).

Також у межах досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня стосовно патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху й не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири, зокрема жінка за кермом автівки, відмовилися з нього виходити.

В автомобілі також були чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохоронця в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень він помер.

Після оприлюднення відео з камер поліцейських стало відомо, що за кермом автомобіля в момент порушення був чоловік. У крові загиблого експертиза виявила алкоголь - 2,48 проміле, що відповідає пляшці міцного алкоголю.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень поліцейського було затримано, триває слідство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

31 серпня у Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських.