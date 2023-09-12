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07:46 12.09.2023

Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

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Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

Про можливу зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС Китаю Ван Ї до кінця року повідомив представник державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні.

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, зустріч може відбутися на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня або після неї.

"Це уряд Китаю може відповісти - буде чи не буде Ван Ї присутній на ГА ООН наступного тижня. Але, тим не менш, незалежно від того, чи буде це під час ГА ООН або після, але десь до кінця року ми очікуємо, що держсекретар Блінкен прийме міністра закордонних справ Ван Ї тут, у США", - заявив представник Держдепартаменту.

При цьому він не зміг підтвердити можливих планів щодо зустрічі на рівні лідерів двох країн.

"Як сказав президент, він сподівається зустрітися з головою Сі Цзіньпіном пізніше цієї осені. Ми вважаємо, що ніщо не замінить бесіди віч-на-віч на рівні лідерів. Тому ми продовжимо працювати над можливістю таких зустрічей, але наразі нам нема чого підтверджувати", - зазначив Міллер.

 

 

Теги: #сша #китай #зустріч #блінкен

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