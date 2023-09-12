Через повені в Лівії загинуло понад 2 тис. осіб



Кількість людей, загиблих унаслідок повені, спричиненої ураганом "Даніель", що розбурхався в Центральному Середземномор'ї на сході Лівії, перевищує 2 тис. осіб, повідомляє телеканал TRT Haber у ніч на 12 вересня.

Наголошуэться, що внаслідок стихійного лиха, що охопило схід країни, загинули понад 2 тис. осіб і майже 7 тис. осіб зникли безвісти. Були затоплені міста Аль-Байда, Сус, Аль-Мардж і Дерна. У районах, де оголошено надзвичайний стан, введено комендантську годину.

Прем'єр-міністр Лівії закликав міжнародне співтовариство надати допомогу районам, які постраждали від повені. У країні оголошено триденну жалобу.