Події

04:16 12.09.2023

Через повені в Лівії загинуло понад 2 тис. осіб

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Через повені в Лівії загинуло понад 2 тис. осіб


 Кількість людей, загиблих унаслідок повені, спричиненої ураганом "Даніель", що розбурхався в Центральному Середземномор'ї на сході Лівії, перевищує 2 тис. осіб, повідомляє телеканал TRT Haber у ніч на 12 вересня.
Наголошуэться, що внаслідок стихійного лиха, що охопило схід країни, загинули понад 2 тис. осіб і майже 7 тис. осіб зникли безвісти. Були затоплені міста Аль-Байда, Сус, Аль-Мардж і Дерна. У районах, де оголошено надзвичайний стан, введено комендантську годину.
Прем'єр-міністр Лівії закликав міжнародне співтовариство надати допомогу районам, які постраждали від повені. У країні оголошено триденну жалобу.

Теги: #лівія #жертви #повінь

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