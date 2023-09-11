Постраждалі від повеней жителі Греції відчувають нестачу чистої води

Влада Греції на тлі дефіциту води закликає громадян, які постраждали від повеней, не використовувати воду з вулиці як заміну водопровідної або бутильованої, повідомляє в понеділок Associated Press.

"Для всіх завдань необхідно використовувати бутильовану воду: для особистої гігієни, для пиття, для готування і для інших домашніх справ", - заявила заступниця глави МОЗ країни Ірині Агапідакі.

Воду, що залишилася від повеней, у МОЗ закликають не використовувати через ризик зараження захворюваннями.

Повені в Греції завдали шкоди на території понад 700 квадратних кілометрів у центральній Греції. Вони знищили будинки і дороги, залишивши багато районів без електрики і води. У потопі загинули 15 осіб, при цьому декілька тисяч вдалося евакуювати.

Греція запросила фінансову допомогу у ЄС для постраждалих від стихійного лиха, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс обговорить це питання на зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у вівторок.