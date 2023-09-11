Події

13:58 11.09.2023

Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

1 хв читати
Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

Пошкодження внаслідок атаки дронами газорегулювального пункту в Київській області призвело до відключення газопостачання майже 200 споживачів - жителів багатоквартирних будинків в одному з населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Як повідомляється в його оновленні про стан енергосистеми в телеграм-каналі в понеділок, ремонтні роботи тривають.

Тривають також роботи з відновлення постачання електроенергії для близько 2 тис. споживачів у Дніпрі, де з технологічних причин відключено повітряну лінію 10 кВ.

Водночас 22 тис. споживачів у Вінницькій області, де також із технологічних причин відключали повітряну лінію 110 кВ, світло повернули.

Міненерго зазначило, що в Харківській області енергетики відновлюють мережі, пошкоджені внаслідок обстрілів, і за добу заживили майже 100 споживачів, зокрема тих, які залишалися без світла від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 10 вересня, окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили в Київську область.

Теги: #відключення #бпла #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 11.09.2023
Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

11:17 10.09.2023
Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

Київська ОВА: Унаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі школи та дитячого садка, приватні будинки

12:15 09.09.2023
У Київській області затверджено рішення на понад 314 млн грн за програмою "єВідновлення" - ОВА

У Київській області затверджено рішення на понад 314 млн грн за програмою "єВідновлення" - ОВА

15:25 07.09.2023
Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

07:41 07.09.2023
За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

18:40 06.09.2023
Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

Президент Румунії вимагає розслідувати походження уламків БПЛА, виявлених на території країни, - ЗМІ

15:30 06.09.2023
Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

Глава Міноборони Румунії Тілвар підтвердив, що частини російського дрона могли впасти на територію країни - ЗМІ

09:52 06.09.2023
Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

14:55 05.09.2023
На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

17:26 04.09.2023
Україна готова поділитися з Румунією фотодоказами падіння "Шахедів" на її територію - глава МЗС

Україна готова поділитися з Румунією фотодоказами падіння "Шахедів" на її територію - глава МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

У ніч на понеділок сили ППО знищили 12 БПЛА Shahed-136/131 - ПС ЗСУ

Сили ППО збили 11 БПЛА Shahed-131/136 над Дніпропетровською областю

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілу Кізомиса пошкоджено адмінбудівлю, постраждалих немає - Херсонська ОВА

СБУ повідомила про підозру в держзраді екснардепу Поліщуку, який переховується за кордоном

До Умані прибули понад 3 тис. паломників, у місті запрацював особливий режим в'їзду/виїзду - ОВА

Найближчими днями в Україні утримається тепла погода вдень і прохолодна вночі, без опадів

Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" біля берегів Криму - ГУР МО

Кабмін розпочав дисциплінарне провадження стосовно керівництва та членів Нацкомісії зі стандартів державної мови

Голова Держтуризму Олеськів: Ми розширили карту "туристичних магнітів" України

Програму з компенсації оренди книгорозповсюджувачам 2024 року не фінансуватимуть - директорка УІК

СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

Окупанти мають намір набрати 420 тис. контрактників до кінця року - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА