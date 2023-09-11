Атака БПЛА призвела до відключення від газопостачання частини споживачів у Київській області - Міненерго

Пошкодження внаслідок атаки дронами газорегулювального пункту в Київській області призвело до відключення газопостачання майже 200 споживачів - жителів багатоквартирних будинків в одному з населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Як повідомляється в його оновленні про стан енергосистеми в телеграм-каналі в понеділок, ремонтні роботи тривають.

Тривають також роботи з відновлення постачання електроенергії для близько 2 тис. споживачів у Дніпрі, де з технологічних причин відключено повітряну лінію 10 кВ.

Водночас 22 тис. споживачів у Вінницькій області, де також із технологічних причин відключали повітряну лінію 110 кВ, світло повернули.

Міненерго зазначило, що в Харківській області енергетики відновлюють мережі, пошкоджені внаслідок обстрілів, і за добу заживили майже 100 споживачів, зокрема тих, які залишалися без світла від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, в ніч на неділю, 10 вересня, окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили в Київську область.