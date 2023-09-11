Росія облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією

Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону, про що це свідчать супутникові знімки, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

На супутникових знімках видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки. При цьому дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

"Ці будівельні проекти - перша відчутна ознака того, що через багато років Росія знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія неодноразово загрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції до НАТО.

У грудні 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.

За словами майора армії Фінляндії у відставці Марка Еклунда, будівельні роботи ще не означають, що Росія збільшує чисельність своїх військ на фінському кордоні.

На його думку, пріоритетним завданням військового складу у Петрозаводську зараз, ймовірно, є переобладнання та постачання техніки на український фронт. Припускають, що там побудований ангар є ремонтним. Тобто це крите приміщення на часи осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку.

Такої думки й інший фінський військовий експерт, доцент військових наук Ілмарі Кяйхке.

На його думку, Росія не матиме достатньо людей і техніки для реалізації планів Шойгу щодо посилення військ на кордоні з Фінляндією, допоки війна в Україні триватиме так само інтенсивно, як зараз.