Події

19:22 10.09.2023

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

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ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Збройні сили України минулої доби відбили атаки окупантів на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках на півдні та сході України.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 25 бойових зіткнень", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення в неділю ввечері, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку та звільняють окуповані території.

"Унаслідок штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх неподалік Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій і закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться у зведенні.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області... На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 11 атак ворога в районі Мар'їнки... На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області", - повідомили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #ситуація #контрнаступ

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