Необхідно посилити санкції проти енергетичного та фінансового сектору Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення сакцій проти енергетичного, фінансового та банківського секторів Росії.

"Зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії. Важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів", - написав Зеленський у суботу в телеграм-каналі.

"Наша санкційна група вже продемонструвала вагомі результати. Розраховуємо на подальший тиск, який дасть змогу Україні швидше перемогти", - додав президент.