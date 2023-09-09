Події

12:26 09.09.2023

Необхідно посилити санкції проти енергетичного та фінансового сектору Росії - Зеленський

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Необхідно посилити санкції проти енергетичного та фінансового сектору Росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення сакцій проти енергетичного, фінансового та банківського секторів Росії.

"Зустріч із директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), послом Майклом Макфолом, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії. Важливо посилювати санкції проти енергетичного, фінансового та банківського секторів російських терористів. Також треба заблокувати постачання до Росії будь-яких компонентів і запчастин, які використовуються для виробництва ракет і дронів", - написав Зеленський у суботу в телеграм-каналі.

"Наша санкційна група вже продемонструвала вагомі результати. Розраховуємо на подальший тиск, який дасть змогу Україні швидше перемогти", - додав президент.

 

Теги: #санкції

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