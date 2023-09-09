9 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 563 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 563 RUSSIAN AGRESSION

9 вересня відзначають Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День тестувальника, Міжнародний день краси, Всесвітній день електромобілів, Всесвітній день сільського господарства.

Ще сьогодні Міжнародний день обізнаності про алкогольний синдром плода та Міжнародний день судоку.

В Україні - День кіно, День фізичної культури і спорту, День борщу. День екстрених служб у Великій Британії, День надзвичайної ситуації та День хризантеми в Японії, День пам'яті жертв Голокосту і злочинів на расовому ґрунті в Словаччині, День штату Каліфорнія та День плюшевого ведмедика в США, Дні спадщини в Нідерландах.

Православна церква - День мученика Северіана Севастійського; День праведних Богоотців Іоакима і Анни.

День міста - Вінниця, Житомир, Луганськ, Луцьк, Миколаїв, Каховка.

Всесвітній день надання першої допомоги

Щорічно, із 2000 року, у другу суботу вересня в багатьох країнах відзначається Всесвітній день надання першої допомоги. Ініціаторами його проведення виступили члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Мета надання першої допомоги - проведення потерпілому необхідних найпростіших медичних заходів для порятунку його життя, зменшення його страждань і запобігання розвитку можливих ускладнень. Професійно таку допомогу надають, звісно ж, медики, але крім них прийомами надання першої допомоги зобов'язані володіти співробітники поліції та рятувальники.

Але, як показує життя, ситуації, що вимагають надання екстреної допомоги, виникають найчастіше несподівано, в умовах дефіциту часу і нерідко за відсутності людей з медичною освітою. Тому важливо в таких ситуаціях, коли дорога кожна секунда, усім, хто став їхнім учасником, не піддаватися паніці, діяти швидко й рішуче.

День українського кіно

Національне професійне свято працівників кінематографії встановлене Указом Президента України № 52/96 від 12 січня 1996 року і відзначається щороку в другу суботу вересня.

Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.

Із дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка народилася в Полтаві та багато знімалася в Одесі.

1922 року було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління, якому вдалося реконструювати одеське і ялтинське підприємства, а 1928 року ввести в дію Київську кінофабрику (Київську кіностудію ім. О.Довженка). У 1930 році з'являється перший звуковий фільм - документальна стрічка Д.Вертова Симфонія Донбасу.

Радянські та українські кіномитці впродовж минулого століття створили яскраву кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно. Це Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Марк Донськой, Сергій Параджанов, Леонід Биков, Леонід Осика, Іван Миколайчук, Богдан Ступка, та багато їхніх талановитих творчих послідовників.

У 2003 році в Україні почала діяти загальнодержавна програма розвитку кіноіндустрії з метою створення належних умов для розвитку кінематографії країни, відновлення ролі та впливу національного кінематографу в культурній, соціальній і духовній сферах життя українського народу, відновлення кінематографії як конкурентоспроможної галузі, удосконалення механізмів позабюджетного фінансування та залучення в кінематографію України інвестицій.

Ще цього дня:

1913 - Київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі зробив на літаку "мертву петлю" - одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 - Створено Київський авіаційний завод;

1944 - СРСР і Польща уклали договір про виселення українців з їхніх етнічних земель, що увійшли до складу Польської республіки;

1951 - Народно-визвольна армія Китаю увійшла в Лхасу. Остаточна ліквідація незалежності Тибету;

1991 - Проголошено незалежність Таджикистану;

1998 - На посаді Голови Генасамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінив представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2006 - Розпочався космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято

День мученика Северіана Севастійського

Святий мученик Северіан постраждав за Христа в Севастії Вірменській від правителя Лісія під час гоніння на християн імператора Лікінія. Ще до свого мученицького подвигу святий Северіан виявив щире співчуття до 40 воїнів-християн, які постраждали за сповідування Імені Христа. Він відвідував в'язнів у в'язниці, зміцнюючи їхній дух, закликаючи до мужності та стійкості.

Через півроку після страдницької кончини мучеників на озері Севастійському Северіан був також притягнутий до суду за сповідування християнської віри і підданий жорстоким тортурам. Глибоко відданий Волі Божій, святий Северіан під час мук закликав Господа, просив у Нього міцності переносити страждання і до кінця пройти свій мученицький подвиг.

Після витончених катувань, незломленого у своїй вірі, святого мученика повісили з каменем на шиї догори дригом на міській стіні і так він помер. Тіло його було перенесено севастійськими християнами до його будинку, куди стікалися місцеві жителі проситися з ним і просити його святих молитов. При цьому воскрес померлий, але ще непохований слуга святого Северіана, який, вставши зі смертного одра, прийшов проводити в останню путь свого господаря. Він прожив потім ще 15 років, нікуди не відлучаючись від місця поховання святого мученика.

Іменини: Степан, Олександр, Іван, Дмитро, Володимир, Михайло.