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20:14 08.09.2023

Санкційна пауза стала занадто довгою

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Санкційна пауза стала занадто довгою

Президент України Володимир Зеленський вважає, що санкційна пауза партнерів стала занадто довгою.

"Зустріч з учасниками нашої санкційної групи, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Звіт про те, чого вже досягнуто в роботі з нашими партнерами заради санкцій проти Росії. Орієнтири на найближчий час. Зараз бачимо надто довгу санкційну паузу з боку партнерів. І надто активні спроби Росії обійти санкції. Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"І тим більше має уникати будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи", - зазначив він.

Зеленський виділив три пріоритети: "подальші санкції проти енергосектору Росії, реальні обмеження постачань терористам чипів і загалом мікроелектроніки та подальше блокування російського фінансового сектору. Санкційний наступ світу має відновитися".

За його словами, він також провів сьогодні "важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час - на цей вересень. Деталі - трохи пізніше. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет".

 

 

Теги: #санкції #зеленський

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