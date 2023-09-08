Події

18:05 08.09.2023

Кабмін схвалив утворення при Мін'юсті Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз

1 хв читати
Кабмін схвалив утворення при Мін'юсті Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз

Кабінет Міністрів України схвалив утворення при Міністерстві юстиції Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства юстиції щодо утворення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз із віднесенням його до сфери управління Мін'юсту для забезпечення якісного та швидкого виконання судових експертиз у кримінальних провадженнях, що стосуються заподіяння тяжких наслідків державним чи су спільним інтересам.

Теги: #центр #мінюст #експертизи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 05.09.2023
Мін'юст подав до ВАКС 29 позовів щодо конфіскації, 25 рішень уже набули чинності - заступниця міністра

Мін'юст подав до ВАКС 29 позовів щодо конфіскації, 25 рішень уже набули чинності - заступниця міністра

20:53 02.09.2023
Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

13:57 08.08.2023
Центр реабілітації "Реабіцентр" відкриється на базі Інституту травматології та ортопедії НАМНУ

Центр реабілітації "Реабіцентр" відкриється на базі Інституту травматології та ортопедії НАМНУ

19:56 05.08.2023
Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки

Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки

23:15 22.07.2023
У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України

У Польщі запрацював центр обслуговування танків Leopard-2 з України

11:52 18.07.2023
ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у справі "Росія проти України" - Мін'юст

12:13 11.07.2023
Мін'юст України: Росіяни перебувають у полоні в середньому 2-3 місяці, умови відповідають Женевській конвенції

Мін'юст України: Росіяни перебувають у полоні в середньому 2-3 місяці, умови відповідають Женевській конвенції

05:30 08.07.2023
Безкаравайний став головою наглядової ради Центру гуманітарного розмінування

Безкаравайний став головою наглядової ради Центру гуманітарного розмінування

13:06 03.07.2023
Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу

Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу

11:02 25.06.2023
Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

В Україну доставлено 10 танків Leopard, ще одна партія в дорозі - ЗС Данії

Путін лякатиме світ застосуванням ядерної зброї - Зеленський

Швидкість українського контрнаступу перевищує швидкість ухвалення нових санкцій проти Росії - Зеленський

ОСТАННЄ

Сили оборони стримують ворога на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, на мелітопольському наступають

Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

ЄС застосував санкції до трьох суддів, прокурора і двох співробітників ФСБ за порушення прав людини на окупованих територіях України і в РФ

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб - голова ОВА

Унаслідок російського обстрілу околиць Торецька поранено двох підлітків та їхніх батьків

Генсек ООН поки що не бачить мирного вирішення війни в Україні найближчим часом

Литва передала Україні 4,5 млн одиниць боєприпасів

НАБУ і САП наклали арешт на активи Коломойського

Передані США $5,4 млн конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів - Шмигаль

Україна в рамках підготовки 12 санкційного пакета ЄС продовжує наполягати на впровадженні обмежень проти російського ВПК і "Росатома" - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА