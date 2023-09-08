Кабмін схвалив утворення при Мін'юсті Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз

Кабінет Міністрів України схвалив утворення при Міністерстві юстиції Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства юстиції щодо утворення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз із віднесенням його до сфери управління Мін'юсту для забезпечення якісного та швидкого виконання судових експертиз у кримінальних провадженнях, що стосуються заподіяння тяжких наслідків державним чи су спільним інтересам.