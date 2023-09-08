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17:42 08.09.2023

Литва передала Україні 4,5 млн одиниць боєприпасів

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Литва передала Україні 4,5 млн одиниць боєприпасів

Литва в п'ятницю передала Україні 4,5 млн одиниць боєприпасів, повідомило Міністерство оборони республіки.

За даними міністерства, військова допомога, передана Литвою Україні до осені цього року, охоплює вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів.

Найближчим часом Україні також передадуть пускові установки пересувних зенітних ракетних комплексів NASAMS, антидрони, засоби матеріально-технічного забезпечення та інше допоміжне обладнання.

У Міноборони зазначили, що, крім передання військової техніки, Литва активно навчає українських солдатів, надає медичну та реабілітаційну допомогу, консультує експертів.

Допомога Литви Україні з кінця лютого 2022 року сягнула EUR0,5 млрд і триватиме, зазначили в міністерстві. На 2024-2026 роки передбачено пакет військової допомоги в розмірі EUR200 млн. Загальний обсяг допомоги Литви Україні становить понад EUR1 млрд, або понад 1,2% валового внутрішнього продукту країни, половина цієї суми - військова допомога.

Теги: #литва #україна #військова_допомога

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