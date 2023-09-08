Суд заарештував майно і 5,5 млн грн полковника ДСНС із Запоріжжя, який наживався на війні, - ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) суд заарештував земельну ділянку, елітний будинок, автомобілі та грошові кошти в розмірі 5,5 млн грн запорізького полковника ДСНС, який наживався на війні, інформують у ДБР.

У телеграм-каналі в п'ятницю ДБР нагадує, що в червні 2022 року співробітники бюро повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області та групі його подільників.

"Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн. Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС", - наголошують у повідомленні.

За клопотанням ДБР суд заарештував земельну ділянку полковника площею 1,9 га, елітний будинок у прибережній зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ і його банківські рахунки.

"Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта - понад 5,5 млн грн (у гривневому еквіваленті)", - наголошують у відомстві.

Крім того, за інформацією ДБР, заарештовано і передано в управління АРМА 1 млн грн підлеглого і найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне.