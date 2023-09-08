Події

08:53 08.09.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено двох мирних жителів

У ніч на п'ятницю, близько 2:30, російські окупаційні війська обстріляли с. Петропавлівка Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Був поранений і госпіталізований чоловік 68 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, також уночі окупанти обстріляли Кучерівку, було пошкоджено житловий будинок.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, у Гранові ворожий дрон ударив по приватному будинку, 77-річну жінку госпіталізовано з осколковим пораненням. У Колодязному обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. У Зідьках і Курилівці через обстріли сталися лісові пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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