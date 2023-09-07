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15:53 07.09.2023

"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

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"УЗ" остаточно дерусифікувала залізничні квитки і продовжує дерусифікувати інфраструктуру - мовний омбудсмен

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) остаточно дерусифікувала квитки на всіх видах залізничних сполучень, повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За результатами заходів контролю за вживанням державної мови АТ "Укрзалізниця", ініційованих Уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, унаслідок якої частину інформації на квитках пасажирів могло бути виконано недержавною мовою, виправлено", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

В "УЗ" також поінформували, що на сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадковим документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується.

Також в "УЗ" розповіли, що в рамках програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, передбачено замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах і моторвагонному рухомому складі приміських пасажирських перевезень.

 

Теги: #квитки #укрзалізниця #дерусифікація

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