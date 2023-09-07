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15:46 07.09.2023

Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

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Коломойському та групі топменеджерів ПриватБанку повідомлено про підозру в заволодінні 9,2 млрд грн банківської установи

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПАТ КБ "Приватбанк" і п'ятьом його колишнім топменеджерам у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн, повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодженням керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" і п'ятьом членам організованої ним групи про підозру в заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні НАБУ на офіційному сайті відомства в четвер.

Як повідомляється, слідство встановило, що "в січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "Приватбанк" для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити зазначеній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю".

Надалі, як зазначається в повідомленні, "частину суми в розмірі понад 446 млн грн для легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а потім - на рахунки ще двох. Зрештою кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "Приватбанк". Ними він розпорядився на власний розсуд - вніс до статутного капіталу Приватбанку на виконання вимог Національного банку України".

Як повідомляє НАБУ, наразі серед підозрюваних: колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи; колишній Голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк"; заступник керівника напряму - директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який водночас був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк"; заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" - директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк"; заступник керівника Департаменту з обслуговування.

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напряму - директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з КБ "ПриватБанк", затримано за ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами Приватбанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами і відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Як повідомлялося, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру в розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Уже через місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам Приватбанку злочинів поповнилася ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн.

Як зазначається в повідомленні НАБУ, корупційні зловживання в банку розслідували різні правоохоронні органи. Однак восени 2019 року генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ. Загальний обсяг матеріалів за всіма епізодами наразі перевищує 2,5 тис. томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

Теги: #приватбанк #набу #коломойський #підозра

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