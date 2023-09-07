Офіс українського омбудсмена ще не отримав від ООН відповіді щодо списку депортованих РФ дітей

Офіс українського омбудсмена все ще не отримав від ООН відповіді щодо передання списку депортованих дітей, який має надати російська сторона, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Можу офіційно поінформувати, що відповіді немає. Ми досі очікуємо. Якщо чесно, я не вірю, що через міжнародну організацію, ООН, особисто я зможу отримати хоч якісь списки з території Російської Федерації. Проте я продовжую робити спроби отримати таку інформацію", - сказав Лубінець на пресконференції в четвер, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що на сьогодні налічується 19 тисяч 546 українських дітей, які верифіковані як депортовані або примусово переміщені Російською Федерацією.

Як повідомлялося, наприкінці липня Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати Україні.