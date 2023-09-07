Події

10:05 07.09.2023

У Києві презентують книгу першої медичної допомоги шрифтом Брайля - ТЧХУ

1 хв читати
У Києві презентують книгу першої медичної допомоги шрифтом Брайля - ТЧХУ

Презентація книги першої допомоги шрифтом Брайля від Товариства Червоного Хреста України відбудеться в суботу в Києві.

"9 вересня 2023 року об 11:00 на ВДНГ (Національний експоцентр України - ІФ-У) відбудеться захід для всієї сім'ї, присвячений Всесвітньому дню першої допомоги (World First Aid Day), який щорічно відзначають із 2000 року в другу суботу вересня в багатьох країнах світу", - анонсувало ТЧХУ у фейсбуці.

Цього дня тренери та інструктори Червоного Хреста України проведуть безкоштовні майстер-класи з надання першої допомоги людям і тваринам. У програмі також тематичні квести для дітей та підлітків, вікторина та подарунки переможцям.

Інструктори та тренери Українського Червоного Хреста щодня проводять навчання з надання першої медичної допомоги з 24 лютого 2022 року - дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За цей час уже понад 138 тисяч людей здобули знання, які рятують життя людям.

 

Теги: #брайль #тчху #перша_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:12 01.09.2023
Волонтери ТЧХУ з Черкаської області стали інструкторами з мінної небезпеки

Волонтери ТЧХУ з Черкаської області стали інструкторами з мінної небезпеки

12:00 31.08.2023
Волонтери ТЧХУ евакуюють людей із Херсона та його околиць

Волонтери ТЧХУ евакуюють людей із Херсона та його околиць

16:28 30.08.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

13:15 28.08.2023
Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

14:08 23.08.2023
ТЧХУ бере участь у проєкті "Територія здоров'я" на Волині

ТЧХУ бере участь у проєкті "Територія здоров'я" на Волині

10:23 22.08.2023
Понад 10 пунктів видачі гумдопомоги ТЧХУ працює на Закарпатті

Понад 10 пунктів видачі гумдопомоги ТЧХУ працює на Закарпатті

15:08 19.08.2023
Навчання загонів швидкого реагування ТЧХУ проходять у Київській області

Навчання загонів швидкого реагування ТЧХУ проходять у Київській області

15:33 18.08.2023
У Києві створять мурал, присвячений Українському Червоному Хресту

У Києві створять мурал, присвячений Українському Червоному Хресту

17:19 16.08.2023
Студенти вивчають міжнародне гуманітарне право в літньому таборі ОЧХУ

Студенти вивчають міжнародне гуманітарне право в літньому таборі ОЧХУ

15:37 15.08.2023
Волонтери ТЧХУ працюють у місцях ліквідації наслідків нічних ракетних атак РФ

Волонтери ТЧХУ працюють у місцях ліквідації наслідків нічних ракетних атак РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Костянтинівці внаслідок обстрілу 16 загиблих, а не 17, невпізнаним залишається один із них - поліція

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

Відповіддю на російський терор має бути консолідація світу – Зеленський

США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад один млрд доларів - Блінкен

ОСТАННЄ

У Костянтинівці внаслідок обстрілу 16 загиблих, а не 17, невпізнаним залишається один із них - поліція

ЗСУ та окупанти в середу просунулися на окремих ділянках у Донецькій і Запорізькій областях - ISW

Унаслідок обстрілів прифронтових населених пунктів за добу загинула одна людина, поранено шістьох - Запорізька ОВА

Унаслідок нічних та ранкових обстрілів Сумщини пошкоджено шість житлових будинків - ОВА

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів тяжко поранено мирного жителя

Допомога Японії Україні вже перевищила $7,6 млрд - Стефанчук

Унаслідок ворожого обстрілу Донеччини одна загибла та четверо поранених за минулу добу, розпочато досудове розслідування

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів Херсонської області, є пошкодження

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 37 артилерійських систем

За ніч ППО знищила 25 БПЛА із 33 запущених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА