У Києві презентують книгу першої медичної допомоги шрифтом Брайля - ТЧХУ

Презентація книги першої допомоги шрифтом Брайля від Товариства Червоного Хреста України відбудеться в суботу в Києві.

"9 вересня 2023 року об 11:00 на ВДНГ (Національний експоцентр України - ІФ-У) відбудеться захід для всієї сім'ї, присвячений Всесвітньому дню першої допомоги (World First Aid Day), який щорічно відзначають із 2000 року в другу суботу вересня в багатьох країнах світу", - анонсувало ТЧХУ у фейсбуці.

Цього дня тренери та інструктори Червоного Хреста України проведуть безкоштовні майстер-класи з надання першої допомоги людям і тваринам. У програмі також тематичні квести для дітей та підлітків, вікторина та подарунки переможцям.

Інструктори та тренери Українського Червоного Хреста щодня проводять навчання з надання першої медичної допомоги з 24 лютого 2022 року - дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. За цей час уже понад 138 тисяч людей здобули знання, які рятують життя людям.