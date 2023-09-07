На Харківщині в результаті ворожих обстрілів тяжко поранено мирного жителя

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з різного озброєння населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області, унаслідок атаки тяжко поранено 25-річного чоловіка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Глушківка Куп'янського району дістав поранення і був госпіталізований у важкому стані 25-річний цивільний чоловік", - написав він у телеграм-каналі.

Зазначається, що противник здійснював атаку, використовуючи артилерію, міномети і бойові вертольоти.

Синєгубов також повідомив, що внаслідок обстрілу з бойового вертольота Козачої Лопані пошкоджено дев'ять приватних житлових будинків, гаражі та господарські будівлі, а в Петропавлівці - сталася пожежа на полі. Тим часом у Синельниковому обстрілами пошкоджено три будинки та госпбудівлі.