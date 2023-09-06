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22:20 06.09.2023

Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

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Міноборони має намір запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників і цифровізувати ВЛК

Міністерство оборони України планує запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК), заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.

"ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитися в минулому. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Digital. Усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і шпиталів, електронний журнал, звіт для військових", - сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Як повідомлялося, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

 

 

Теги: #влк #цифровізація #умєров

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