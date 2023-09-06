Події

21:05 06.09.2023

Румунія поінформувала НАТО про інцидент з уламками, можливо, від дрона

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Румунія поінформувала НАТО про інцидент з уламками, можливо, від дрона

Румунія поінформувала союзників з НАТО про інцидент з уламками, виявленими недалеко від кордону з Україною, які, можливо, належать дрону.

Про це в середу в Брюсселі повідомив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт.

"Румунська влада підтвердила, що уламки, можливо, від дрона, були виявлені на румунській землі недалеко від кордону з Україною. Румунська влада розслідує інцидент. Румунія поінформувала союзників з НАТО про цей інцидент на сьогоднішньому засіданні Північноатлантичної ради, і союзники висловили рішучу солідарність із Румунією", - наводить слова Вайта пресслужба альянсу.

Він зазначив, що з минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України НАТО значно збільшило свою присутність у Чорноморському регіоні. "Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт з нашим союзником Румунією", - додав виконувач обов'язків офіційного представника НАТО.

Теги: #нато #румунія #дрон

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