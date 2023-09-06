Події

20:57 06.09.2023

Умєров має намір провести аудит усіх напрямів у Міноборони

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Умєров має намір провести аудит усіх напрямів у Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що його команда насамперед має намір провести аудит усіх напрямів, що перебувають у віданні головного оборонного відомства держави.

"Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони", - сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Умєров повідомив, що команда Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією національної безпеки і оборони відповідно до доктрини перемоги президента України, нових викликів, реалій і стандартів НАТО.

Як повідомлялося, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

 

 

Теги: #аудит #міноборони #напрям

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