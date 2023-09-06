Події

19:42 06.09.2023

США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

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США віддані зміцненню демократії, економіки та народу України - Блінкен

США віддані майбутньому України, і зміцненню України не лише у військовому плані, а й також у плані її демократії, економіки і, особливо, її народу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи в середу в Києві на Саміті перших леді та джентльменів.

"Кажуть, що більше половини українців постраждали від травм війни, від травм воєнних злочинів, постійних повітряних нальотів. І сьогодні тут я від імені президента Байдена і першої леді Джилл Байден хочу чітко сказати українському народові - Сполучені Штати віддані майбутньому України та зміцненню України не лише у військовому плані, а й також у плані її демократії, економіки і, особливо, її народу", - сказав він.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії США надають доступ до послуг психічного здоров'я. Ми допомагаємо госпіталям в Україні, ми надаємо також таку допомогу онлайн, зокрема на окупованих територіях, а також біженцям з України у всьому світі", - зазначив Блінкен.

За його словами, "варварська війна Росії проти України досить яскраво проявляється у своїх наслідках у лікарнях, у госпіталях, у тих сім'ях, які відірвані від своїх рідних, втратили свої будинки, люди втрачають життя, страждають".

"Перша леді України сказала, що в них є мрії, крім перемоги на полі бою. Ми також здобуваємо перемогу над нашими тривожними станами, над нашими психологічними проблемами. Ви знаєте, ми знаємо, що ця робота буде дуже складною. Це не відбудеться одночасно, але це має величезне значення. Для кожної української родини, для кожної української громади", - сказав держсекретар.

Теги: #сша #демократія #блінкен

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