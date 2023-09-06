Число погибших в Константиновке увеличилось до 17 человек, поисково-спасательная операция завершена

Обстріл російськими окупантами центрального ринку в м. Костянтинівка (Донецька обл.) у середу забрав життя 17 мирних жителів, 32 осіб дістали поранень, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.

"Пошуково-рятувальна операція в Костянтинівці завершена. Станом на 18:00 внаслідок російських обстрілів 17 людей загинули і 32 дістали поранень", - написав Клименко в телеграмі.

Як повідомлялося, обстріл розпочався близько 14:00 середи. Унаслідок влучання снарядів у торговельних павільйонах ринку виникла пожежа. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю і п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих, кількість поранених і травмованих називали різну - 31 або 34.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).