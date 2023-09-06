Бубка заявляє, що непричетний до жодного бізнесу на окупованих територіях

Олімпійський чемпіон Сергій Бубка заявив, що непричетний до жодного бізнесу на окупованій території.

"З 2014 року я не був на окупованій території. Я народився на українській землі. Я завжди з великою гордістю представляв Україну в усьому світі. Я завжди боровся за Україну. Але зараз проти мене розпочалася кампанія зі знищення моєї репутації", - сказав він у відео, поширеному в середу.

"Я, як кожен українець, із самого початку зробив свій вибір - бути з Україною та робити все можливе в боротьбі з російською агресією. З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами. Я не маю жодного стосунку до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародному рівні", - заявив Бубка.

"Я зроблю все, щоб нинішнє покоління українських спортсменів змогло втілити свою олімпійську мрію - виступити на Олімпійських іграх у Парижі наступного року", - наголосив він, додавши: "Тим, хто намагається очорнити моє ім'я, хотів би сказати: Боротися за Україну в спорті завжди було честю для мене. Боротися за державні інтереси моєї країни - найвища честь для мене".

Раніше було оприлюднено розслідування компанії Bihus.info, у якому журналісти припускають, що фірма ТОВ "Фірма "Монблан", що належить Сергію та Василю Бубкам, занесена до російських реєстрів.