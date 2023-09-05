Події

11:56 05.09.2023

Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

2 хв читати
Генпрокурор про ініціативу прирівняти корупцію до держзради: НАБУ і САП не повинні втратити і частини того, що в них є

Дієздатність антикорупційних органів України слід лише зміцнювати, вони не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони домоглися, вважає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Я не хотів би відповідати на запитання про те, яким чином може розвиватися кримінально-процесуальне законодавство, якщо це питання переходить у політичну площину", - сказав Костін на конференції "4 роки ВАКС: досягнення і виклики" у вівторок, коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради.

"На мій погляд, ані Національне антикорупційне бюро України, ані Спеціалізована антикорупційна прокуратура не можуть втратити і частини того, що в них є і чого вони досягли. Їхню дієздатність працювати ще ефективніше ми маємо лише підтримувати", - зазначив генпрокурор.

За його словами, сприйняття людьми корупції ширше, ніж юридична складова корупції, суспільство сприймає як корупцію будь-які протиправні дії поліцейських, прикордонників, інших представників органів влади.

"Тому намагання залучити якомога більше органів до здійснення такої діяльності - протидії всім цим проявам - і є моїм обов'язком як генерального прокурора. Дати можливість, щоб кожен орган досудового розслідування міг ефективно виконувати свою роботу", - сказав Костін.

Водночас він додав, що "будь-які пропозиції щодо змін до Кримінального процесуального кодексу мають насамперед відповідати кримінальній політиці держави, повинні мати підтримку з боку парламенту та президента".

За словами генпрокурора, необхідно зробити ефективнішою роботу всієї системи органів правопорядку, включно з антикорупційною складовою.

"Будь-яка ідея має обговорюватися. Це обговорення має бути відкритим, професійним, для того, щоб рішення, які ухвалює законодавець, були на користь розвитку нашої країни", - підсумував Костін.

Теги: #прокуратура #корупція #костін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:38 02.09.2023
Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

13:46 01.09.2023
Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

17:20 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

17:16 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

14:53 31.08.2023
Зеленський: Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує самій єдності країни

Зеленський: Якщо не зупинити корупцію в рамках закону, то це загрожує самій єдності країни

12:29 30.08.2023
Нардепи пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

Нардепи пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

19:25 27.08.2023
Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

Деякі стратегічні енергооб'єкти повернуться під контроль держави

19:16 27.08.2023
Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

Зеленський запропонує прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради

13:03 26.08.2023
Костін обговорив із сирійськими лідерами громадянського суспільства стратегії притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини

Костін обговорив із сирійськими лідерами громадянського суспільства стратегії притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини

18:33 25.08.2023
У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

У Фінляндії затримали громадянина РФ, якого розшукувала СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Незалежний аудит електронного судочинства завершиться до кінця року - в.о. голови ДСА

В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури - СБУ

Працівники спецслужби підірвали на окупованій території фінансиста ватажка "ЛНР" - джерело

СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

Сили оборони ліквідували 560 окупантів

ОСТАННЄ

США передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном - ЗМІ

У результаті унікальної спецоперації "Синиця" вдалося отримати дуже важливу інформацію про авіацію РФ - ГУР МО України

Незалежний аудит електронного судочинства завершиться до кінця року - в.о. голови ДСА

В. о. голови ДСА: У судах наразі приблизно 3,5 тис. позовів від співробітників Служби судової охорони, які не отримували "бойових" 30 тис. грн

Сили оборони України знищили 11 артилерійських засобів росіян - Military Media Center

В. о. голови ДСА про претензії з боку Ради суддів: Упевнені в прозорості рішень, які ухвалювали у 2022-2023 рр.

В. о. голови ДСА: Про свій статус у справі про корупцію у Верховному Суді говорити не можу, правові підстави для виконання повноважень у мене є

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури - СБУ

Працівники спецслужби підірвали на окупованій території фінансиста ватажка "ЛНР" - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА