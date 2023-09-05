Події

01:07 05.09.2023

Міжнародна федерація плавання дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях під нейтральним прапором

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Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у майбутніх змаганнях з водних видів спорту під нейтральним прапором, згідно з даними сайту World Aquatics.

При цьому атлети з Росії та Білорусі зможуть виступити лише в індивідуальних змаганнях та під нейтральним прапором.

"Після великих консультацій та обговорень Всесвітнє бюро водних видів спорту сьогодні одноголосно ухвалило рішення про низку критеріїв, які дозволять спортсменам з водних видів спорту з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях як індивідуальні нейтральні спортсмени", - йдеться у заяві організації в понеділок.

"Індивідуальним нейтральним спортсменам буде дозволено брати участь лише у змаганнях, де час або результат визначаються виступами одного спортсмена. Максимум по одному нейтральному спортсмену з Росії та Білорусі на одній дисципліні в міжнародних змаганнях з водних видів спорту", - зазначили у World Aquatics.

Таким чином, росіяни не зможуть виступити у синхронних стрибках у воду, в естафеті з плавання, у групових змаганнях із синхронного плавання та серед дуетів. 

Теги: #рф #спорт #україна #плавання

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