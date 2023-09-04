Австрія довела на своєму прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію - Кулеба у зверненні до австрійського дипкорпусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 4 вересня, звернувся онлайн до австрійського дипкорпусу, ставши почесним гостем конференції послів Австрії на запрошення свого колеги Александера Шалленберга.

"Із лютого 2022 року Австрія продемонструвала, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, він може бути активним, співчутливим і морально правильним. Австрія довела на своєму прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію. Ба більше, вони більше за інших зацікавлені у збереженні міжнародного права та порядку, захисті міжнародного миру та Статуту ООН", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Кулеба висловив подяку Австрії, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні значну підтримку у фінансовій, гуманітарній, енергетичній та політичній сфері.

Він нагадав, що Австрія долучилася до санкцій ЄС проти Росії, підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, долучилася до гуманітарної програми Grain From Ukraine, активно працює над втіленням Формули миру президента Володимира Зеленського, увійшла до коаліції за створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії проти України, надає суттєву підтримку в цивільному розмінуванні та багатьох інших галузях.

Також Кулеба закликав австрійських дипломатів активно працювати разом із їхніми українськими колегами в країнах Азії та Південної Америки, щоб доносити правду про російську агресію, розширювати коаліцію на підтримку Формули миру та переконувати у власному досвіді, що нейтральність може бути проактивною.

"Росія атакувала не лише Україну, а й саму основу міжнародного права та наших спільних принципів гуманізму. У цій ситуації вибір очевидний. Підтримка України означає підтримку Статуту ООН і загальних правил", - наголосив глава відомства.

Міністр також зазначив, що просте припинення вогню зараз не зупинить російську агресію. За його словами, заморожування конфлікту лише дасть Росії перепочинок, який вона використає для поповнення своїх сил і підготовки нового нападу.

"Справедливий" мир - означає відновлення територіальної цілісності України, а "довготривалий" - що Росія не зможе знову атакувати Україну та решту Європи. Дякую вам за усвідомлення необхідності досягнення такого миру в Україні. Ми розраховуємо на силу австрійської дипломатії та її авторитетний голос, зокрема, за межами Європи, у донесенні цієї принципової позиції до всіх країн", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що Україна розраховує на політичну підтримку Австрією рішення про відкриття до кінця 2023 року перемовин щодо вступу України до ЄС та очікує, що згодом австрійська сторона допомагатиме Україні в процесі цих перемовин.