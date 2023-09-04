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15:28 04.09.2023

Судова реформа стосуватиметься оптимізації роботи ДСА та уніфікації стандартів юросвіти - заступник глави Офісу президента Смирнов

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Судова реформа стосуватиметься оптимізації роботи ДСА та уніфікації стандартів юросвіти - заступник глави Офісу президента Смирнов

Наступними кроками судової реформи стануть оптимізація роботи Державної судової адміністрації та уніфікація стандартів юридичної освіти, зазначає заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов.

"Ми вже обговорюємо нові кроки судової реформи, які стосуватимуться оптимізації роботи Державної судової адміністрації, приведення до єдиних зрозумілих правил стандартів юридичної освіти", - сказав Смирнов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, в якому напрямі судова реформа рухатиметься далі.

Він додав: "Міжнародні партнери бачать, що в аспектах судової реформи у нас прогрес очевидний, ми в робочому режимі проговорюємо нові ініціативи".

Теги: #смирнов #судова_реформа #офіс_президента

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