Голова ВАКС: Прикро, що вчинок недоброчесного судді екстраполюється на весь суддівський корпус

Збільшення кількості судових рішень щодо самих суддів, які вчинили кримінальні, насамперед корупційні злочини, свідчить про те, що судова система самоочищається, вважає голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віра Михайленко.

"Переважна більшість суддів в Україні щодня чесно й сумлінно виконують свої обов'язки в складних українських реаліях: із величезним навантаженням, часто - без належного організаційно-технічного забезпечення, без постійних секретарів, в умовах тотальної недовіри до судової системи та суб'єктивізму в питанні справедливості", - розповіла голова ВАКС в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, тоді як ці судді "збирають по крихтах довіру до судової системи, є й інші, які нищівно руйнують усі ці зусилля, розцінюючи свою посаду не як місію, а як джерело додаткових доходів".

"І якщо доброчесний суддя нікого не цікавить, то будь-який вчинок недоброчесного екстраполюється на весь суддівський корпус. А це прикро", - додала голова суду.

Вона зазначила, що останнім часом зростає кількість судових рішень, ухвалених щодо суддів, які вчинили кримінальні, насамперед корупційні правопорушення.

"Про що це говорить? Про те, що судова система самоочищається, судді не бояться засуджувати своїх "колег" не лише в етичній площині, а й у правовій, у межах конкретних кримінальних проваджень", - резюмувала Михайленко.