Влада Молдови домоглася значного зростання фінансування оборонного комплексу - президент

Влада Молдови докладає зусиль для модернізації Національної армії, заявила президент республіки Мая Санду.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб компенсувати період зневаги до оборонного сектору. Цього року, мобілізуючи внутрішні ресурси і спираючись на допомогу стратегічних партнерів, ми домоглися значного збільшення бюджетних асигнувань на модернізацію оборонного комплексу", - заявила Санду у своєму зверненні з нагоди Дня Національної армії, що відзначається 3 вересня.

Президент наголосила, що військові та цивільні службовці Національної армії повинні мати хороші умови життя й роботи, сучасне обладнання та якісну підготовку. Санду також зазначила, що "молдовські військовослужбовці роблять свій внесок у підтримання миру і стабільності і за межами країни".