Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано
Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти. По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок і господарські будівлі. На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.