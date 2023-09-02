Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подають апеляцію

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився вносити заставу в розмірі 509 млн грн, водночас буде подано апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва, повідомили його адвокати.

"Подаємо апеляцію, чекаємо повний текст судового рішення, заставу не вносимо, їдемо на Аскольдів провулок", - заявили адвокати в суботу ввечері, передає Радіо Свобода.

За їхніми словами, Ігоря Коломойського доставили в будівлю СБУ на Аскольдовому провулку.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесменові Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн.

Також за рішенням суду, він має здати всі документи і не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть протягом п'яти днів.

Як повідомлялося, що Служба безпеки оголосила підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їхнього виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

