Україна після війни буде країною інших правил

Україна після війни буде країною інших правил, з тими самими кордонами, демократією і свободою, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій нашій землі. І кожен із нас відчуває, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди", - сказав він.

Як він наголосив, "точно (буде - ІФ-У) без багаторічного "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон і будь-які правила".

Глава держави подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися.

"Закон має працювати. Так є. Так буде", - резюмував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7618