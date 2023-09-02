Суд задовольнив позов Міноборони про стягнення 456,66 млн грн із недобросовісного постачальника продуктових наборів для військовослужбовців

У п'ятницю, 1 вересня, Господарський суд м. Києва задовольнив позовні вимоги Міністерства оборони України щодо стягнення передоплати та пені на загальну суму 456,66 млн грн із приватної компанії, яка несумлінно постачала продуктові набори для військовослужбовців.

"Цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір через 3 тижні від початку повномасштабного вторгнення РФ - 14 березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону", - повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що внаслідок неодноразових порушень компанією умов договору, у грудні 2022 року Міноборони подало позов до постачальника про стягнення передоплати та пені на загальну суму 456,66 млн грн, із них 430 млн - сума договору, 26,66 млн - пеня.

09.01.2023 Господарський суд Києва відкрив провадження у справі №910/13416/22, а також задовольнив заяву Міноборони про забезпечення позову, було заарештовано рахунки відповідача в межах суми позовних вимог.

У лютому 2023 року суд залучив до участі у справі Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що в травні 2023 року Міноборони та органи прокуратури ухвалили рішення подати позовну заяву щодо визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до договору з недобросовісним постачальником.

Позов міністерства до компанії за основним договором розглядатимуть 6 вересня.