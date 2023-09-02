СБУ повідомила про підозру настоятелю УПЦ (МП) на Житомирщині, який розпалював релігійну ненависть

Служба безпеки України повідомила про підозру настоятелю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який масово поширював серед вірян прокремлівські листівки.

"За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України. Крім того, "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них", - повідомляють у телеграм-каналі СБУ.

Правоохоронці встановили, що настоятель поширював ворожі листівки за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже раніше повідомила про підозру у злочинах проти України.

"Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року", - зазначається в повідомленні.

Згідно з проведеними експертизами підтверджено, що "вилучена продукція містить провокаційні висловлювання щодо священиків, вірян та прихильників інших конфесій".

Окрім цього зміст деяких листівок популяризував "погляд" Кремля на історію Української державності.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили настоятелю про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

У СБУ наголошують, що у "своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до визначеного Конституцією України права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання".