Події

12:01 02.09.2023

СБУ повідомила про підозру настоятелю УПЦ (МП) на Житомирщині, який розпалював релігійну ненависть

2 хв читати
СБУ повідомила про підозру настоятелю УПЦ (МП) на Житомирщині, який розпалював релігійну ненависть

Служба безпеки України повідомила про підозру настоятелю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП), який масово поширював серед вірян прокремлівські листівки.

"За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України. Крім того, "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них", - повідомляють у телеграм-каналі СБУ.

Правоохоронці встановили, що настоятель поширював ворожі листівки за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже раніше повідомила про підозру у злочинах проти України.

"Співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ (МП) у червні цього року", - зазначається в повідомленні.

Згідно з проведеними експертизами підтверджено, що "вилучена продукція містить провокаційні висловлювання щодо священиків, вірян та прихильників інших конфесій".

Окрім цього зміст деяких листівок популяризував "погляд" Кремля на історію Української державності.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили настоятелю про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинені службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

У СБУ наголошують, що у "своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та з повагою ставиться до визначеного Конституцією України права кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання".

 

Теги: #сбу #упц_мп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 02.09.2023
Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

11:08 01.09.2023
СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ в Запоріжжі

СБУ затримала агента ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ в Запоріжжі

12:14 30.08.2023
СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

11:55 30.08.2023
В Одесі затримано командира розвідувального підрозділу ворожого угруповання "Призрак"

В Одесі затримано командира розвідувального підрозділу ворожого угруповання "Призрак"

10:31 30.08.2023
Українські БПЛА відпрацювали по т. зв. виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська - джерела в СБУ

Українські БПЛА відпрацювали по т. зв. виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка-Дніпровська - джерела в СБУ

17:26 28.08.2023
Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

15:59 27.08.2023
Військова контррозвідка СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську - джерело

Військова контррозвідка СБУ вночі атакувала аеродром у російському Курську - джерело

02:42 26.08.2023
СБУ повідомила про підозру бізнесмену-колаборанту, який вивозив українську сільгосппродукцію з ТОТ до РФ

СБУ повідомила про підозру бізнесмену-колаборанту, який вивозив українську сільгосппродукцію з ТОТ до РФ

14:23 25.08.2023
СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

15:14 21.08.2023
СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала більш як на 1 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

Сили оборони за добу ліквідували 570 окупантів

У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

ОСТАННЄ

У Дніпропетровській області знищено ворожий БпЛА - голова ОВА

Суд задовольнив позов Міноборони про стягнення 456,66 млн грн із недобросовісного постачальника продуктових наборів для військовослужбовців

Найближчими днями очікуються короткочасні дощі в низці регіонів України

Правоохоронці викрили псевдоволонтера, який торгував гумдопомогою - МВС

Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Міністром культури може стати Федів - нардеп

Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Унаслідок обстрілів у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків - голова Донецької ОВА

РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА