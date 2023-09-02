ЗСУ ліквідували та поранили 183 окупанта на Таврійському напрямку за добу
Російські війська на Таврійському напрямку за минулу добу втратили 183 особи особового складу та 18 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"За останню добу втрати ворога склали 183 особи (безповоротні – 47, поранені – 136)", - розповів Тарнавський.
Натомість артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 1407 вогневих завдань.
ЗСУ знищили 18 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 2 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також було знищено 9 складів боєприпасів.