Події

20:44 01.09.2023

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

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Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном обговорив поглиблення двостороннього співробітництва, повідомляє пресслужба глави української держави.

Крім цього, під час зустрічі сторони обмінялися думками напередодні важливих міжнародних заходів, зокрема в контексті відкриття нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Своєю чергою, глава ОП подякував Індії за участь у консультаціях щодо реалізації Формули миру президента України.

"Для нас дуже важливо підтримувати цей відкритий діалог, знати думки й розуміти позицію всіх наших друзів і партнерів", - цитує Єрмака пресслужба.

 

Теги: #посол #індія #розмова

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