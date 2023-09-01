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14:46 01.09.2023

Буданов: Для Китаю саме військова поразка Росії - це погано

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Буданов: Для Китаю саме військова поразка Росії - це погано

Військова поразка Росії є загрозою для Китаю, хоча вони підтримують територіальну цілісність України, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Потрібно розуміти Китай. Це не європейське сприйняття світу, це самобутня культура, свій світ. Їхня логіка не завжди зрозуміла нашому населенню. Для Китаю саме військова поразка Росії - це погано, м'яко кажучи. Оскільки у великій стратегічній грі, як вони це розуміють, вони тоді залишаться сам на сам зі своїми, як вони вважають, противниками. А вони цього не хочуть", - сказав Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Водночас, як наголосив начальник воєнної розвідки, Китай відкрито виступає на підтримку територіальної цілісності України. За його словами, ця офіційна заява має важливе значення в КНР.

"Тобто їм потрібна така конфігурація, за якої Росія не зазнає відкритої поразки, щоб не залишатися сам на сам зі своїми проблемами, а й бажано, щоб Україна повернула свій суверенітет. Але наголошую - бажано", - заявив він. 

Теги: #рф #китай #поразка

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