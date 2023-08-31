Мінцифри та Міносвіти готують дуже позитивну новацію для школярів – Зеленський

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти готують до нового навчального року дуже позитивну новацію для школярів, їхніх батьків та вчителів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів нараду щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-прем'єр-міністр Федоров та міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме", - повідомив президент у відеозверненні.

За його словами, завтра будуть представлені перші деталі.